الأردن يمدد حظر التجول ويقرر توصيل الأغذية إلى المنازل

قال الأردن، اليوم الاثنين، إنه سيمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى، مع إغلاق متاجر السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وقرر توصيل المستلزمات الغذائية إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لإيصال ما يكفي من الخبز والمياه وأسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف العضايلة لوسائل الإعلام الرسمية: "يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة".

وأعلن الأردن حظر تجول على الصعيد الوطني، يوم السبت، بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة.

ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح: "ما زال هناك بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر الذي يداهمنا، وعلى الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة إلا انها ما زالت مصرة على ارتكاب المخالفة"، مضيفا أنه جرى إلقاء القبض على ما يزيد على 800 شخص.