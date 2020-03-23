سكان دول الخليج يحثون على إنهاء حظر المكالمات عبر الإنترنت لمواجهة كورونا

يحث سكان دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى شركات الاتصالات على تخفيف القيود بشكل أكبر على المكالمات المجانية عبر الإنترنت في ظل فصل فيروس كورونا العائلات وإجباره الناس على العمل والدراسة من المنزل.

صرحت شركتا الاتصالات في الإمارات (اتصالات ودو) إنهما أتاحتا مؤخرا تطبيق مايكروسوفت تيمز عبر حزمة البيانات في الهواتف وأجهزة الاتصال الهوائي بالإنترنت وكذلك تطبيقات بلاك بورد وزووم وكلاود توك لكن يبدو أن تطبيقات أخرى أكثر شهرة ما زالت محجوبة.

وتقيد الإمارات وسلطنة عمان وقطر والسعودية التطبيقات التي تستخدم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (في.او.آي.بي) التي تتيح المكالمات المجانية بالصوت والصورة بدرجات متفاوتة. ولا تتبع البحرين والكويت النهج ذاته.

ويشكل المغتربون غالبية السكان في كثير من دول الخليج خاصة الإمارات التي تعد المركز التجاري والسياحي للمنطقة.

ورفضت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات التعليق على إتاحة (في.او.آي.بي)، وحولت شركة "اتصالات" المملوكة للدولة ودو تساؤلات رويترز إلى الهيئة.

ولم ترد فيرجن موبايل، وهي جزء من شركة (دو)، على طلبات للتعليق لكنها أخبرت أحد العملاء الذي شكا من قيود (في.او.آي.بي) على تويتر أنها "تعمل على حل المشكلة".

وبينما لا تزال سلطنة عمان تحجب تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك"، فقد قالت إن سكايب فور بيزنس وغوغل ميت وزووم وويبكس باتت متاحة الآن، وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن الخطوة تهدف للمساعدة على استمرارية الأعمال والاتصالات.

وفي قطر حيث يتعين الحصول على تصريح لاستخدام تطبيقات (في.او.آي.بي) قال موظف خدمة عملاء في شركة فودافون قطر إن واتساب وسكايب محظوران لكن زووم وويبكس متاحان عبر خدمة البيانات على الهواتف المحمولة.