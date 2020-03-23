قطر والكويت ترسلان مساعدات طبية لفلسطين بقيمة 15 مليون دولار

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، عن تلقي بلاده مساعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 15 مليون دولار، مقدمة من دولتي قطر والكويت.