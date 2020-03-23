الإمارات تقرر عودة جميع طلابها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة حفاظا على سلامتهم

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والموجودين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، وذلك "في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة طلابنا الدارسين بالخارج، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية، اليوم الاثنين، نقلا عن إحاطة إعلامية إلكترونية لحكومة الإمارات حول مستجدات الإجراءات المتعلقة بكورونا: "45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ترجع لجنسيات مختلفة، وإجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة 198 حالة".

وقالت الناطقة باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، إن: "حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 حالة".

وأشارت إلى أنه تم: "شفاء 3 حالات إصابة جديدة، شخصين من نيبال، والثالث من إيران"، مشيرة إلى أن "مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة".

من جانب آخر استعرضت الإحاطة عددا من الإجراءات الاحترازية الوقائية في الدولة خلال الساعات الماضية، منها إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.