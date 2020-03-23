فلسطين تطلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أن السلطة الفلسطينية طالبت صندوق النقد والبنك الدوليين، بدعمها ومساعدتها على مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن السلطة لم تتلق ردا حتى الآن.

موسكو - سبوتنيك. وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، عن كيفية التعاون بين فلسطين ودول عربية في مجال تقديم الدعم للسلطة الوطنية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أعلن أن كلا من قطر والكويت أرسلتا مساعدات لبلادها، بقيمة اجمالية 15.5 مليون دولار، مضيفا أن المملكة العربية السعودية تعهدت أيضا بإرسال أجهزة الفحص للفيروس.

وقال العسيلي، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في تعليق حول كيفية التعاون مع الدول العربية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد: "هناك اتصالات وهناك وعود من الدول العربية، خصوصا في مجال المواد الطبية والأجهزة الطبية لمكافحة الفيروس واجراء الفحوص. هناك وعود، نأمل أن تتحقق قريبا جدا".

وأضاف العيسلي: "وصل هناك ( الدعم) من قطر، وصل من الكويت، وهناك وعود من السعودية أيضا. وعدوا بإرسال الأجهزة إلينا. قطر أرسلت 10 مليون دولار من خلال منظمة الصحة العالمية لشراء الأدوية والأجهزة. الكويت - 5.5 ( خمسة ملايين ونصف المليون) مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي أرسل، كما أعتقد، 3.5 مليون دولار، لافتا مع ذلك إلى أن "السعودية وعدت بإرسال أجهزة الفحص للفيروس".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 353 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف، و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.