تسجيل
17:55 GMT23 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    سوريا تنشر (كواشف حرارية) في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة

    سوريا تنشر كواشف حرارية في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة... صور

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (88)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/89/1044948986_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_6a684bf8260f92514e17e725837b01e7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003231044949240-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    أكدت مصادر طبية لـ "سبوتنيك" نية الحكومة السورية نشر أجهزة الكشف الحراري على المعابر التي تفصل مناطق سيطرتها عن مناطق سيطرة الجيشين الأمريكي والتركي والميليشيات الخاضعة لهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على التوازي مع تأكيد مصدر في منظمة الصحة العالمية بأن الأيام المقبلة ستشهد وصول كميات مناسبة من التجهيزات الطبية إلى المحافظة.

    وواكبت كاميرا "سبوتنيك" دخول حظر التجوال في مناطق سيطرة تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي بمحافظة الحسكة السورية حيز التنفيذ، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الصارمة التي كانت قد اتخذتها الحكومة السورية بشآن إغلاق الأسواق والمحال التجارية وتقليص جميع الأنشطة البشرية في المحافظة.

     

    سوريا تنشر (كواشف حرارية) في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    سوريا تنشر (كواشف حرارية) في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، بأن شوارع المدينة بدت خالية بشكل شبه تام، اليوم (الاثنين 23 آذار/مارس)، مع إغلاق كامل للأسواق والمحال التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة فيروس "كورنا" المستجد في مختلف المناطق والمدن السورية.

    وخلت الساحات العامة وأحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي من أي حركة  للأشخاص والسيارات مع بدء سريان حظر التجوال الذي فرضه التنظيم على السكان المحليين.

     

    سوريا تنشر (كواشف حرارية) في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    سوريا تنشر (كواشف حرارية) في محيط مناطق السيطرة الأمريكية والتركية بالحسكة

    وحصل مراسل "سبوتنيك" في الحسكة على معلومات مؤكدة  من مصادر حكومية بأن الجهات الطبية ستقوم بنشر أجهزة فحص حراري على المعابر والحواجز الفاصلة بين مناطق سيطرة الدولة السورية، وبين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيشين الأمريكي والتركي والتنظيمات (الكردية والتركمانية) الخاضعة لهما في مدينة الحسكة وريفها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي "كورنا".

    وفي ضوء الإجراءات الطبية  المتخذة أوضح مدير مديرية صحة محافظة الحسكة الحكومية الدكتور محمد رشاد خلف لـ "سبوتنيك" بأن السلطات الصحية في المحافظة خصصت جناحا كاملا ضمن مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة يضم 15 سرير لعمليات العزل الطبي في حال تسجيل أي حالة بفايروس "كورونا"، كما تم تحديد جناح أخر ضمن فندق (السنابل) الخاص، لعمليات حجر الأشخاص المشتبه بإصابتهم، والقادمين من مناطق موبوءة خارج سوريا، مع توفير مستلزمات العمل الطبي من أجهزة ومعدات حسب المتوفر".

    وتثير محافظة الحسكة مخاوف شديدة لدى السلطات الصحية السورية نظرا لتعدد الجنسيات التي تنتشر في المحافظة، بما في ذلك قوات ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الجيش التركي، والميلشيات المسلحة الخاضعة لكليهما.

    مع أول حالة كورونا...الشرطة السورية تتدخل لتنظيم الازدحام الشديد على أفران الخبز
    © Sputnik . Mohammad Damour
    مع أول حالة "كورونا"... الشرطة السورية تتدخل لتنظيم الازدحام الشديد على أفران الخبز... فيديو وصور
    من جانبه كشف مصدر في مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة القامشلي شمالي الحسكة لمراسل "سبوتنيك" بأن المنظمة أوجدت فرقاً عند البوابات الخاصة بمخيمات النزوح في محافظة الحسكة (مخيمات الهول والعربشة وعين الخضرا وتل أسود) لفحص القاطنين ضمن المخيمات مع منع التجمعات وإلغاء جميع النشاطات العائدة للمنظمات الدولية الأخرى ومنها من التعليم والدعم النفسي احترازاً من انتشار الفايروس المستجد.

    وتابع المصدر بأن مكتب المنظمة في العاصمة دمشق سيقوم خلال الأيام القادة بإرسال كميات مناسبة من التجهيزات الطبية خصوصاً الكمامات والقفازات والألبسة الخاصة بالمرضى والكادر الطبي، مع كميات من المعقمات الضرورية وذلك كحاجة القطاع الصحي في محافظة الحسكة.

    وكانت السلطات السورية في محافظة الحسكة، قد علقت العمل في عدد كبير من المؤسسات والدوائر الحكومية، وقلصت نسب الدوام للعاملين في دوائر أخرى إلى مستويات الحد الأدنى، مستثينة دوائر ومؤسسات المرافق العامة من مخابز ومطاحن وصالات (السورية للتجارة) و(السورية للحبوب) وشركة الكهرباء ومؤسسة المياه وقطاع الصحة والمشافي وقوى الأمن الداخلي.

    كما قام تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، بقطع الطرق العامة بين المدن وعزلها عن الأخرى، ومنع دخول وخروج السكان من هذه المدن خصوصاً منهم السكان القادمين من مدينة راس العين وريفها شمالي محافظة الحسكة، والتي يسيطر عليها الجيش التركي وميلشيات "المعارضة السورية التركمانية " الخاضغة له.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (88)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لفنان الجداريات Franco Rivolli Art، يظهر ممرضة ترتدي قناعا، واقيا بأجنحة خلف ظهرها ممسكة بإيطاليا بيت ذراعيها، على جدار مستشفى بابا جيوفاني الثالث والعشرون في بيرغامو، لومباردي، إيطاليا 16 مارس 2020
    "كل شيء سيكون على ما يرام"...توجه الغرافيتي الكوروني الجديد
    هل يضع كورونا نهاية للعولمة؟
    هل يضع كورونا نهاية للعولمة؟
    تاريخ الأوبئة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك