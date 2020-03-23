مجلس الأمن والدفاع يفرض حظر تجول في جميع المدن السودانية

فرض السودان حظر التجوال في جميع المدن من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من غد الثلاثاء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بقرار من مجلس الأمن والدفاع.

الخرطوم - سبوتنيك. وأعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، فرض حظر تجول جزئي في جميع المدن بداية من غد الثلاثاء كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع في بيان: "تقرر حظر التجول في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء ٢٤ مارس/آذار ٢٠٢٠م".