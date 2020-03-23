البرهان يعلن إجراءات لمواجهة تفشي كورونا في السودان... فيديو

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني، مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع مصور للبرهان، أعلن عن إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح بأن "الصندوق سيكون مفتوحاً لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه".

وأكد البرهان أنه يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلاً عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة.

وأضاف: "ظروف البلاد الاقتصادية والصحية لا تحتمل أي تبعات لانتشار المرض".

ودعا البرهان جميع المواطنين للتحلي بأعلى درجات المسؤولية للخروج من المرحلة التي وصفها بـ"العصيبة".

وطالب بالابتعاد عن التعامل العفوي والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والأمنية للحد من انتشار العدوى.

اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع تعلن حظر التجول وإيقاف البصات السفرية من وإلى الولايات#احتياطات_السودان_لمنع_كورونا#سونا #السودانhttps://t.co/nyO0qvUVla pic.twitter.com/y3nquMlRME — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 23, 2020

​وأعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، فرض حظر تجول جزئي في جميع المدن بداية من غد الثلاثاء كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع في بيان: "تقرر حظر التجول في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء ٢٤ مارس/آذار ٢٠٢٠م".