مصر تعلن القبض على صاحب شائعة "حظر التجول"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص أنشأ صفحة مزورة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأسماها باسم "وزارة الداخلية المصرية".

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الاجتماعى المنسوبة لوزارة الداخلية التى تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على غير الحقيقة".

وأكدت الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

ونفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لها، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداء من مساء اليوم في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية هذه الأنباء، مؤكدا "عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

وأوضح المسؤول بأن "الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy).. وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية".