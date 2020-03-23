سيارة تقترب من موكب أمير الكويت... شاهد رد فعله

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطعا مصورا لسيارة تقترب من موكب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي المقطع يظهر أمير الكويت داخل سيارة تسير على طريق سريع، ضمن موكبه، بينما تقترب سيارة منها ويلوح لها الأمير مبتسما.

اجمل لقطة هذا الاسبوع مواطن و اطفاله يقترب من موكب حضرة صاحب السمو امير الكويت لمسافة متر و يسلم الاطفال على سموه و يتفاجأ بهم سموه و يسلم عليهم بعفويه وهنا يظهر الفرق بين الامير المطمئن الواثق بشعبه و بين غيره لاحظوا الموكب المرافق بسيط جدا pic.twitter.com/vVrRg4h03v — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 23, 2020

​ونشر ناصر الدويلة، المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق، المقطع وعلق عليه "أجمل لقطة هذا الأسبوع.. مواطن وأطفاله يقترب من موكب حضرة صاحب السمو أمير الكويت لمسافة متر ويسلم الأطفال على سموه ويتفاجأ بهم سموه ويسلم عليهم بعفويه وهنا يظهر الفرق بين الأمير المطمئن الواثق بشعبه وبين غيره لاحظوا الموكب المرافق بسيط جدا".

ولم يحدد الدويلة موعد تصوير المقطع المتداول.

وترأس، الصباح اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بدار سلوى لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.