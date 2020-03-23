بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا التعاون في مكافحة كورونا، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

الرئيس #أردوغان يبحث مع أمير قطر التعاون لمكافحة كورونا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا.https://t.co/S8P5oMDIwo — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 372 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 16 ألفا، وتجاوز عدد المتعافين 101 ألف شخص.