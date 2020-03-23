كورونا لبنان: ارتفاع بعدد الحالات وامتثال 5 حالات للشفاء

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، أن عدد المصابين في لبنان وصل إلى 267 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، و4 حالات حرجة.

في حين أكد مستشفى الحريري الجامعي الحكومي في تقريره اليومي، عن امتثال 5 إصابات بفيروس كورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال "بي سي إر" سلبية في المرتين وتخلص المصابون من عوارض المرض.

وأشار التقرير إلى أنه بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

بالمقابل أصدرت وزارة الخارجية تعميماً لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بشأن متابعة أوضاع اللبنانيين والتشديد عليهم لضرورة التقيد بالإرشادات الصحية وعدم الاختلاط، وطلبت من البعثات اللبنانية التواصل مع السلطات المحلية في مكان تواجد اللبنانيين لا سيما الطلاب والمواطنين العابرين منهم لتسهيل ظروف تواجدهم ومكوثهم وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل هذه الأوضاع الحرجة.

وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات الخارجية بشأن تأمين مساعدات طبية لمواجهة الفيروس، والعمل على تعميم أرقام الحسابات المصرفية لدى مصرف لبنان لاستقبال المساعدات النقدية وعنوان الهيئة العليا للإغاثة لاستقبال المساعدات العينية.

وتواصل وزارة الداخلية والبلديات إجراءات الإقفال وضبط المخالفات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 372 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 16 ألفا، وتجاوز عدد المتعافين 101 ألف شخص.