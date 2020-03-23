وزير الإعلام المصري: حظر التجول وارد وتنفيذه سيتم في لحظة تاريخية

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن فرض حظر التجول من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف هيكل في اتصال هاتفي، عبر فضائية "الحدث العربية"، مساء الاثنين، أن أعداد الإصابة بالفيروس تتزايد بشكل بطيء، لافتا إلى أنه لا يتوقع نهاية أزمة الفيروس إلا بحلول فصل الصيف.

وتابع هيكل (قبل إعلان وزارة الصحة المصرية تقرير الحالة لليوم الاثنين): "معدل الإصابات بفيروس كورونا اليوم أعلى من أمس... في زيادات بتطلع ولا نستطيع نتوقع بكرة في إيه".

وأكد هيكل بأن "فرض حظر التجول من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات"، وأوضح: "سنضطر الوصول إليه إما كلي أو جزئي على حسب الحالة، حظر التجول موجود في الحسابات لأننا نريد منع الوصول إلى المرحلة الثالثة".

وتابع: "قرار حظر التجوال موجود وتنفيذه سيتم في لحظة تاريخية معينة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزام الأفراد هو الأفضل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، إن جميع الحالات الجديدة المسجلة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا.

وأوضح مجاهد أن حالات الوفات الجديدة شملت مواطن هندي وأربعة مصريين. وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب واثنين مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.