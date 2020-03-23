الدفاعات الجوية السورية تتصدى تتصدى لأهداف معادية في محيط قاعدة حميميم

أكد مراسل سبوتنيك في سوريا، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم تتصدى لأهداف معادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في تغريدة لها على موقع فيسبوك، "إن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بـجبلة".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية المولية حماية قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، دمرت ثلاث طائرات مسيرة أثناء تحليقها باتجاه القاعدة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية استهدفت بعدة صواريخ أهدافا معادية في الجو، بعد محاولتها الاقتراب من محيط القاعدة من الجهة الشمالية.

وأوضح المراسل، أن الأهداف التي تم تدميرها بالكامل عبارة عن 3 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القاعدة قادمة من مناطق سيطرة مسلحي تنظيمي "الحزب الإسلامي التركستاني"، و"جماعة البلقان" بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكد أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض مزارع البرتقال في الأماكن التي سقطت فيها الطائرات المدمرة.