وزيرة وإعلامية لبنانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة، ​مي شدياق،​ أنها مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد وحالتها ليست حرجة.

وأصدرت شدياق بيانا إعلاميا وجاء فيه: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي".

وأضاف البيان: "أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابعت شدياق قائلة في بيانها: "حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً انشالله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، أن عدد المصابين في لبنان وصل إلى 267 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، و4 حالات حرجة.