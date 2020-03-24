وزير تونسي: سرقة باخرة محملة بالكحول الطبي كانت متجهة إلى البلاد

كشف وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، عن سرقة باخرة كانت محملة بالكحول الطبي ومتجهة إلى البلاد.

وقال المسيليني، في تصريحات تلفزيونية: "تعرضت باخرة تابعة لنا، كانت محملة بالكحول الطبي، للسرقة في عرض البحر خلال توجهها إلى تونس".

وتابع الوزير التونسي بقوله "ما حدث يشبه واقعة سرقة دول التشيك لشحنة مساعدات طبية قادمة من الصين إلى إيطاليا".

واستمر المسيليني قائلا: "هناك حالة هستيريا بين الدول، الدول تسرق بعضها البعض... حتى الاتحاد الأوروبي، ما عاد اتحادا أوروبيا".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أصدر أمرا للجيش، أمس الاثنين، بالانتشار في الشوارع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر وباء عالميا.