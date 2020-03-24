كشف حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة الحبانية في العراق

كشف مصدر عسكري في الأنبار، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي انسحاب للقوات الأمريكية من قاعدة الحبانية.

وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز"، إن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة الحبانية "عارية من الصحة".

ودعا المصدر "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة".

يذكر ان عددا من وسائل الإعلام تناقلت امس الاثنين أنباء بدء القوات الأمريكية في الانسحاب من قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار.