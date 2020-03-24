وزارة الصحة العمانية تعلن اكتشاف 18 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 84 حالة

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.
وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من الحالات التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.
العمانية/ وزارة الصحة تُعلن عن تسجيل (18) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد_19) بـ #السلطنة.#عُمان_تواجه_كورونا @OmanVSCovid19 https://t.co/ohf49MJtHW pic.twitter.com/IFmSDLokrh— وزارة الإعلام - سلطنة عُمان (@omaninfo1) March 24, 2020
وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)