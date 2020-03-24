الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 9 مواطنين من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت، يرتفع بهذا عدد الحالات التي تعافت في الكويت إلى 39 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، حتى يوم أمس الاثنين، وصول عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 189 حالة.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 39 #كونا #الكويت

(ح.ط) pic.twitter.com/suKncjAJqY — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 24, 2020

وفرضت السلطات الكويتية مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كان آخرها فرض حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد، من الساعة الخامسة عصرا وحتى الرابعة فجرا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي عالميا، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألفا.