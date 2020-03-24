السيسي: كلفت الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال إتخاذ حزمة إجراءات إضافية".

وأكد السيسي أن هذه الاجراءات سوف "تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".

وتابع: "أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.. حفظ الله مصر و المصريين".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.