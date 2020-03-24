بالفيديو... لبناني يشعل سيارته اعتراضا على إجراءات الدولة الوقائية بشأن فيروس كورونا

أقدم سائق أجرة لبناني، اليوم الثلاثاء، على إحراق سيارته وسط العاصمة بيروت اعتراضا على الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، أن المواطن أقدم على إحراق سيارته احتجاجا على الإجراءات التي يتم تطبيقها من قبل القوى الأمنية بمنع وجود أكثر من راكب واحد في وسائل النقل العامة، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، يوم أمس الاثنين، في تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، أن عدد المصابين في لبنان وصل إلى 267 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، و4 حالات حرجة.