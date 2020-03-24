الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الأطراف اليمنية، إلى الاستجابة لدعوة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار، بغية إتاحة المجال لمواجهة خطر فيروس (كوفيد. 19) المعروف باسم (كورونا المستجد).

وقال مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه في تويتر: "‏خمس سنوات من الحرب في ‎اليمن أسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

خمس سنوات من الحرب في #اليمن أسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

يجب أن تستجيب أطراف الصراع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف شامل لإطلاق النار في كافة مناطق الصراع حول العالم في مواجهة فيروس #كوفيد_19. pic.twitter.com/4OHbm3UrPU — OCHA Yemen (@OCHAYemen) March 24, 2020

​وأضاف: "يجب أن تستجيب أطراف الصراع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف شامل لإطلاق النار في كافة مناطق الصراع حول العالم في مواجهة فيروس ‎كوفيد-19".