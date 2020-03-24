رسالة من أب مصري بعد إصابته بـ"كورونا"... فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأب مصري من داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه الأب رسالة للمصريين حول الفيروس وضرورة المكوث في المنزل طوال 14 يوما.

وقال في رسالته: "اسمي محمد النشوءاتي، مرشد سياحي، كان معايا سائح من ألمانيا، كان حاملا للفيروس، لكن من دون أعراض، بعدها عدت إلى المنزل، وكان عندي دور برد شديد جدا، ذهبت إلى الطبيب وأعطاني علاج، ولكنه لم يؤت بنتيجة، فذهبت بعدها إلى مستشفى حميات إمبابة، وأخذوا مني ومن أسرتي عينات، واتضح أنني نقلت الفيروس لابني آدم".

وتابع: "أخذوني لمستشفى الحجر في الإسماعيلية، ووجدنا فيها كل الرعاية الكاملة من الأطباء والتمريض".

ووجه النشوءاتي رسالة للأمهات والأباء، قائلا: "أقول للأمهات والأباء، أمن بلدنا مهم جدا، ولازم نعدي المرحلة دي، الرئيس يقصد الخير عندما قال لنا اجلسوا في المنزل 14 يوما، إن شاء الله سنمر من هذه المرحلة إن شاء الله لو التزمنا بالتعليمات، وسنصبح البلد التي تخطت الخطر، أرجو الالتزام بالبيت، الجلسة في المستشفيات صعبة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالميا)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.