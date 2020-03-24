مصر... أسعار الذهب مستمرة في الصعود بقوة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية قفزة قوية، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة مع أسعار أمس، متأثرة بصعود المعدن عالميا.

وقفز غرام الذهب عيار 21 إلى 713 جنيها مقابل 672 جنيها، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

كما صعد سعر غرام عيار 18 اليوم الثلاثاء إلى 611 جنيها، كما زاد غرام 24 إلى نحو 815 جنيها، والجنيه الذهب 5704 جنيهات.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، فقد صعدت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 24.8 دولارا بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليسجل 1578 دولارا للأوقية، في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي، أمس الاثنين، مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز".

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة "وول ستريت" للصعود أمس الاثنين، ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 بالمئة إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2 بالمئة إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 657.41 دولار للأوقية.