لبنان: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء،​ تسجيل 37 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في البلاد.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية تقريرا على الموقع المخصص بفيروس كورونا في لبنان وجاء فيه التالي: "سجل لبنان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في البلاد".

وأضاف التقرير: "هناك 4 حالات حرجة في المستشفى و4 حالات وفاة بالإضافة إلى 8 حالات شفاء".

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وتذكر بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.