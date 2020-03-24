السعودية... ضبط فتاة حرضت على مخالفة أمر ملكي

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية فتاة بعد ظهورها في فيديو متداول تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، أوضحت النيابة العامة أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع الفتاة والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها، مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن عقوبة الغرامة المالية والسجن تنتظر المخالفين لأحكام قرار حظر التجول الجزئي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بفرض حظر التجول الجزئي يستمر لمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما بداية من يوم الاثنين 23 مارس/آذار.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، حتى يوم أمس الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 562 حالة، مشيرة إلى تعافي 19 حالة وعدم تسجيل أي وفاة بكورونا في البلاد.