مصر إعلان حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي ‏فيروس كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات أكثر شدة في المرحلة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت "حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة اسبوعين".

وتابع قائلا "نأمل أن لا نصل للمرحلة الثالثة بتجاوز الألف مصاب وتكون معدلات الإصابة أسرع".

#عاجل| مدبولي: قررنا فرض حظر حركة المواطنين في الطرق العامة من الساعة 7مساء لـ 6 صباحا#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) March 24, 2020

​وقال إنه سيتم تطبيق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة تقليل الحركة قدر الإمكان بين المحافظات وبعضها البعض.

وقرر رئيس الوزراء أيضا مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.

كما قرر أيضا إغلاق الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول.

وقرر أيضا تعليق كافة الخدمات الحكومية التي تستدعي توجه المواطنين إلى مصالح حكومية، ما عدا مكاتب الصحة.

وقرر كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، إن جميع الحالات الجديدة المسجلة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.