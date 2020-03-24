رئيس وزراء العراق الأسبق يدعو الميسورين والمحسنين إلى الإنفاق في ساعات العسرة

حذر الأمين العام لحزب الدعوة العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، العراقيين من انتشار وباء كورونا العالمي، فيما شدد على الالتزام الكامل بحظر التجوال.

وقال المالكي في بيان إنه "في ظل ظروف عصيبة صحية واقتصادية يمر بها شعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، والهبوط الحاد في أسعار النفط، وحالة حظر التجوال المستمرة التي فرضتها المؤسسات الصحية والإدارية، وتأجيل الكثير من المصالح وكسب الرزق، فإني أدعو العراقيين جميعا إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصحية الرسمية".

وشدد المالكي على "ضرورة الالتزام الكامل بحظر التجوال من أجل تجنيب الجميع خطورة انتشار هذا المرض الفتاك"، داعيا "كافة الجهات الصحية إلى بذل كامل مجهودها في معالجة ورعاية المصابين، والمحجورين حتى القضاء على هذا الفيروس الذي اجتاح العالم".

وطالب المالكي "العراقيين بالتعاون والتلاحم، وتهيئة سلال الغذاء والدواء إلى العوائل المتعففة"، داعيا "المؤسسات الخيرية ومكاتب حزب الدعوة الإسلامية، ومكاتب دولة القانون إلى تشكيل لجان رعاية الأسر المعوزة، وإغاثة المناطق الفقيرة في جميع المحافظات، واستقبال المساعدات والتبرعات، وتوزيعها على مستحقيها".

ودعا المالكي "رجال العراق الميسورين والمحسنين إلى البذل مما في أيديهم من العطاء في ساعات العسرة هذه".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.