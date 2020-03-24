الخارجية العراقية: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة مواطنين من مصر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير أولى "الرحلات الاستثنائية" لإعادة مواطنين عراقيين من مصر.

وأتى ذلك القرار عقب مناشدات أفراد الجالية العراقية للوزارة بإعادتهم إلى أرض الوطن وسط انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان تلقت قناة "السومرية نيوز" نسخة منه، إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، متجهة إلى العاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث أن الرحلة "على متنها نحو 263 مواطنا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية.

واشارت الوزارة إلى أن "سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلبا للعلاج".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت ليلة أمس، عن تلقيها مناشدات من الجالية العراقية في مختلف دول العالم للعودة الى أرض الوطن، مشيرة إلى التنسيق مع خلية الازمة في هذا الأمر.