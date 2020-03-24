مصر... تمديد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين

قال وزير الدولة المصري للإعلام، أسامة هيكل، اليوم الثلاثاء، إن مصر مددت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين، وذلك اعتبارا من أول نيسان/ أبريل المقبل.

وكانت مصر علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس/ آذار الجاري، وكان مقررا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وتقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم.

وأعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏

​وقال إنه سيتم تطبيق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي عالميا، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألفا.