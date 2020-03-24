القوات اليمنية تعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين جنوب الحديدة

تجددت، اليوم الثلاثاء، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشترك ة، عن مصدر عسكري، قوله إن "مجموعة من الحوثيين حاولت التسلل صوب مواقع شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المصدر تصدي قوات اللواء السادس عمالقة لمحاولة الحوثيين بكل حزم، وأجبر عناصر الجماعة على الفرار، فيما تم أسر قائد ميداني من الجماعة، بحسي المصدر.

وبالمقابل ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن القوات المشتركة قصفت بعدد من قذائف الهاون أماكن مختلفة في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.