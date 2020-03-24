وزيرة الصحة المصرية تصدر 8 قرارات هامة

أصدرت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات مع مديري المديريات، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأسفر الاجتماع عن إصدار 8 قرارات هامة على النحو التالي بحسب بوابة "أخبار اليوم":

1- يتم إيقاف العمل نهائيا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

2- اقتصار العمل بالمستشفيات العام و المركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

3- يتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط "الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام" بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية .

4- تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجاري العمل على توفير تدريبات «أون لاين» لهم خلال الأيام القليلة القادمة .

5- يتم تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسبا مديري المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى

6- يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.

7- يكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

8- تلتزم مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل و مكافحة العدوى للعيادات بالمراكز و الوحدات .

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أنه يتم تنفيذ القرارات اعتبارا من صباح الخميس 26 مارس/ آذار الجاري.

وجاءت قرارات وزيرة الصحة المصرية، بعدما أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس‎ /‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏

​وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه سيتم تطبيق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وتأتي قرارات وزيرة الصحة المصرية بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.