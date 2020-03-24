وفد من وزارة الصحة في حكومة الوفاق يتوجه إلى تونس للمساعدة في مواجهة كورونا

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، قيس السعيد، إن وفدًا من وزارة الصحة الليبية سيتوجه إلى تونس، للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن تقديمها للأخيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

القاهرة – سبوتنيك. وذكر بيان لمجلس الوفاق الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء: "رئيس المجلس الرئاسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التونسي، وقال السيد الرئيس (السراج) إن وفداً من وزارة الصحة الليبية سيتوجه إلى الشقيقة تونس للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن تقديمها".

وأضاف البيان أن "الرئيس التونسي أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن بالغ تقديره لهذه البادرة الأخوية التي تعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، متمنيا للشعب الليبي السلامة وأن يتحقق لليبيا الأمن والاستقرار".

وأمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، الجيش التونسي بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة القاضي بفرض الحجر الصحّي الشّامل على كامل تراب الجمهوريّة بسبب انتشار وباء كورونا، تمّ بداية من ظهر اليوم تعزيز الدوريّات العسكريّة المشتركة مع قوّات الأمن الدّاخلي لمزيد إحكام تطبيق مقتضيات الحجر الصحّي بالليل والنهار وفرضه على كلّ المواطنين محافظة على صحتهم وسلامتهم".

وأكدت تونس إصابة 89 حالة بالفيروس. وتم فرض حظر تجول، الأسبوع الماضي، وحظر عام، يوم الأحد الماضي، ليبقي الناس في منازلهم باستثناء شراء الضروريات.