بعد فرض حظر التجول في البلاد... النائب العام المصري يصدر قرارات مهمة

أصدر النائب العام المصري بعض القرارات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء 24 مارس/ آذار، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة، من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدءًا من الغد الأربعاء، لمدة أسبوعين.