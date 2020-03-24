الأردن يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن الأردن سجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 153 حالة.

وقال الوزير في إيجاز صحفي إن سبب ارتفاع الإصابات هو الزيادة في أعداد الأشخاص الذين تم فحصهم بالإضافة إلى زيادة فرق التتبع.

وأوضح أن الزيادة ماتزال ضمن المؤشر غير الخطير، وفي نفس الوقت تدعو إلى المزيد الحذر والالتزام بالحجر المنزلي إلى حين التغلب على الفيروس.

وتابع: "بتوجيهات ملكية، نسقنا مع جميع الجهات الطبية حيث سيتم تشكيل فرق متعددة من هذه الجهات لمساندة وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة".

وأضاف: "وصلنا هذه الليلة 21 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا، سيتم زيادة الأعداد المفحوصة لكي يتم حصر المفحوصين، نهيب بالمواطنين الالتزام بمنازلهم والالتفات إلى التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".

وتابع: "وصلنا هذه الليلة 21 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا، سيتم زيادة الأعداد المفحوصة لكي يتم حصر المفحوصين، نهيب بالمواطنين الالتزام بمنازلهم والالتفات إلى التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".