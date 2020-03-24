الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 248 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248، مع تسجيل شفاء 4 حالات جديدة.

القاهرة – سبوتنيك. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، "شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من المخالطين القادمين من الخارج".

وقررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة اسبوعين، على أن يكون القرار ساريًا بعد 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، وهيئة الطيران المدني الإماراتي، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الاثنين "تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة اسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي إن "القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

وكانت شركة "طيران الإمارات" قررت تعليق رحلات الركاب، اعتبارا من الأربعاء القادم، مع تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت الشركة، عملاق الطيران في العالم، في بيان، "اتخذنا قرار تعليق جميع رحلات الركاب مؤقتًا بحلول 25 (آذار) مارس القادم".

أعلنت الناطق الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، السبت الماضي، تسجيل 13 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 153؛ فيما شفيت 38 حالة.