رئيس لجنة الصحة النيابية: وضع لبنان حذر ولا نعلم أسباب عدم إعلان حالة الطوارئ

قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، اليوم الثلاثاء، إن "لبنان في المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا، ونتخوف من ازدياد أعداد المصابين، لافتاً إلى أن الخوف الأكبر هو الذهاب إلى المرحلة الرابعة.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأوضاع لا تطمئن إذا ما نظرنا إلى كل الدول الذي يتفشى فيها الوباء الأمر الذي يشير إلى ذهابنا إلى مرحلة أوسع انتشاراً".

وأشار عراجي إلى أن "وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة ستجهز كل المستشفيات الحكومية، ونأمل أن تصل المعدات الطبية من الخارج لأنه ليس لدينا صناعة لهذه المعدات، أما المستشفيات الخاصة فتجهزت البعض منها لمواجهة انتشار الوباء".

وحول عدم إعلان حالة الطوارئ في لبنان، قال عراجي: "أنا أكثر شخص طالبت وناشدت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، يوجد التزام 65% لـ 70% من قبل المواطنين، هناك أناس على الطرقات وحركة مرور في الطرق، والمتاجر غير مقفلة، وهذا الأمر مقلق، رئيس مجلس النواب دعا لإعلان حالة الطوارئ، إلا أن هذا الأمر يتطلب قراراً من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ولا نعلم ما هي الأسباب التي تمنعهم من إعلان حالة الطوارئ، مع العلم أن حالة الطوارئ ضرورية إذا ما ذهبنا إلى انتشار كبير لأن عدد الأسرة وعدد أجهزة التنفس الاصطناعي لا تستوعب عدد المرضى الذين من الممكن أن يصابوا".

ولفت النائب اللبناني أن يوم غد ستجتمع لجنة الصحة النيابية مع وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أعد خطة لمساعدة العائلات الفقيرة في لبنان، لنقرر ونبحث عن عدد المساعدات وكيفية المساعدة.

وأكد عراجي أن "الوضع حذر جداً في لبنان، وباء ضرب مختلف الدول الكبيرة، نحن في لبنان قدراتنا قليلة خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي صعب جداً"، معرباً "عن عدم اطمئنانه للأيام المقبلة".

وأعلن التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بشأن فيروس كورونا في لبنان، عن تسجيل 304 حالات منذ 21 فبراير/شباط.