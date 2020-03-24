السيطرة على مدن ومصافي نفط... مناورات عسكرية أمريكية إماراتية مشتركة...صور

أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الإماراتية مناورات عسكرية شهدت محاكاة للاستيلاء على مدينة في منطقة الشرق الأوسط ومصفاة نفط.

وتضمنت المناورات تقدم القوات فوق الكثبان الرملية بقاعدة الحمرا العسكرية من أجل السيطرة على نموذج لمدينة كاملة، والتي تضمنت مباني ذات طوابق متعددة وبرج مراقبة ومصفاة للنفط ومسجد، بحسب "عربي بوست".

RT @USAinUAE: المناورة "نايتف فيوري 20" هي تمرين مشترك يشمل آلاف القوات التي تثبت قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى المحتملة في المنطقة. pic.twitter.com/7Lp9XSPVAk — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 24, 2020

وبحسب صفحة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، تحمل المناورات اسم "نايتف فيوري 20" وهي عبارة عن تمرين مشترك يشمل آلاف القوات التي تثبت قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى المحتملة في المنطقة.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن هذا التمرين المشترك يعزز مستويات التعاون والاستقرار الإقليمي الطويل الأمد بين أمريكا والإمارات العربية المتحدة.

وتقام المناورات العسكرية المشتركة "نايتف فيوري 20" مرتين في العام، وتشترك فيها قوات عسكرية أمريكية وإماراتية من مختلف الصنوف.