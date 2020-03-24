الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في معارك مع "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تحقيق قواته تقدما ميدانيا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد اللواء الأول قوات خاصة، العميد عبيد الجار، إن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة حرض (شمال غربي حجة)، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وشنّ هجوما معاكسا تمكن خلاله من التقدمّ قرابة 3 كيلو مترات".

وأكد العميد الجار "تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها التباب السود". وأأشار إلى "تمكن الجيش من إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة للحوثيين في جبهة حرض".

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة.