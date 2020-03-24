قرارات جديدة للحكومة المصرية بعد إعلان حظر حركة المواطنين

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك، تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية 15 أبريل/ نيسان 2020 بتوقيت القاهرة.

واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية.

ولفت البيان إلى أن جميع وسائل الإعلام والعاملين فيها مستمرون في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المقررة بالقرارات السابقة.

وقال رئس الوزراء مصطفى مدبولي إنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

وكان مدبولي قد قرر "حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوعين".