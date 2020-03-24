قطر تعمل على تجهيز 18 ألف سرير لخدمة الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، اليوم الثلاثاء، أنه جار العمل حاليا على تجهيز مرافق ميدانية طبية في مناطق مختلفة بالدولة، بهدف توفير الخدمات الطبية والتمريضية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة المصابة بفيروس "كورونا"؛ لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير، خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو - سبوتنيك. وتم إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية، لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس "كورونا" للعمال والحرفيين ممن تم تصنيفهم بحالات خفيفة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين 4645 سريرا.
وبخصوص مستجدات الوضع المتعلق بالفيروس في دولة قطر، أعلنت الخاطر عن تسجيل 25 حالة جديدة مصابة بالفيروس، بينهم 16 حالة من العمالة الوافدة، و9 حالات قادمة من الخارج منهم خمسة قطريين ممن قدموا من المملكة المتحدة.
وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وإدخال حالة واحدة من الإصابات الجديدة بين القطريين القادمين من المملكة المتحدة إلى العناية المركزة.
وبينت الخاطر، أن وزارة التجارة والصناعة ستوقع، هذا الأسبوع، عقودا مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكدت، في هذا الصدد، على أن المواد متوفرة بشكل كاف؛ مشددة على ضرورة عدم التزاحم في الجمعيات ومحلات بيع الأغذية حفاظا على السلامة.
كما أوضحت أن مجموعة النقل بسلاح الجو الأميري القطري أشرفت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، على تسيير رحلات منتظمة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف توفير وتلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والمعقمات الطبية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
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