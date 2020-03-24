بسبب كورونا... الشرطة السورية توجه رسالة للمواطنين من قلب الشارع... فيديو

ناشدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الداخلية السورية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه دورية مسيرة تجوب الشوارع وتلقي بعض النصائح على المواطنين لتجنب العدوى بالفيروس ومنها البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان، "تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة "فيروس كورونا"، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل 23/3/2020 وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".

وأعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، يوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الحالة المصابة تعود لشاب قادم من خارج البلاد، وأكدت أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مها.

كما أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، إغلاق سوق الحميدية، أكبر الأسواق في البلاد، والتحفة التجارية الأثرية التي تخترق أحياء مدينة دمشق القديمة طولا وعرضا.

وأعلنت الحكومة السورية، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي في البلاد اعتبارا من يوم الاثنين 23 مارس/آذار الجاري.