ليبيا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الليبة، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق بدءا من هذه اللحظة وحتي إشعار آخر، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

بنعازي - سبوتنيك. كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمواطن ليبي.

وقال المركز الوطني في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد رصد أول حالة ليبية مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة لمجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت قرارا بمنع دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى البلاد، ضمن إطار تنفيذ إجراءات حظر تجوال، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 417 ألف إصابة، وأكثر من 18500 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفا في إيطاليا وما يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.