إعلام... وفاة وزير الدفاع السوداني إثر إصابته بذبحة صدرية بدولة الجنوب

أكدت وسائل إعلام سودانية، فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحة صدرية.

وقال موقع "راكوبة نيوز"، السوداني، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

وأضاف ذات الموقع وفقا لمصادر تحدثت إليه، أنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

🔴عاجل

وفاة وزير الدفاع الفريق جمال الدين محمد عمر صباح اليوم في #جوبا pic.twitter.com/ejDqvfoNc6 — هاشتاق السودان ⁦🇸🇩 (@hash_sudan) March 25, 2020

وأشار موقع "سودانا فوق" أيضا، إلى إن الفريق جمال عمر، توفي إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

ونقلت قناة "الحدث" السعودية، عن مراسلتها خبر تأكيد وفاة وزير الدفاع السوداني بدولة جنوب السودان.

#السودان — مراسلة الحدث: وفاة وزير الدفاع السوداني إثر ذبحة صدرية أصابته بدولة جنوب السودان — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 25, 2020

ولم ترد أي تأكيدات رسمية على الخبر حتى الآن.

فيما نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش السوداني قوله إن: "وزير الدفاع السوداني توفي بأزمة قلبية في جنوب السودان".

شغل جمال عمر منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ مارس/آذار 2017. وفي 15 أبريل/نيسان 2019 قام رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم أصدر بعدها وتحديدا في 23 مايو/أيار 2019، مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع، وفقا لموقع صحيفة "الراكوبة" السودانية.