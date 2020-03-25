"الصخرة" يثير ضجة بفيديو مسيء في السعودية... والسلطات تتحرك

أعلنت السلطات السعودية، اعتقال أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد اتهامه بالإساءة لرجال الأمن في المملكة.

وقالت شرطة منطقة مكة في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إنه "تم القبض على صاحب الفيديو المتداول، وهو سعودي في العقد الرابع من العمر، ملقب بـ"الصخرة".

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 24, 2020

وسخر "الصخرة" في الفيديو، من آلية عمل رجال الأمن السعوديين، مما أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتاعي، وطالب العديد من الأشخاص بالقبض عليه ومحاسبته.