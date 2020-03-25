100 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 9137 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية "يونهاب"، قالت سلطات الصحة العامة اليوم الأربعاء، إنه تم تأكيد 100 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9137 حالة.

ويعد تسجيل الـ100 حالة هو الأكبر منذ 22 مارس/ آذار، وتسجل السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوميا إصابات جديدة تقترب من 100 حالة.

وأشارت الصحة الكورية الجنوبية إلى أنه من بين الـ100 حالة إصابة جديدة، كانت هناك 34 حالة من الوافدين إلى البلاد وتم اكتشاف إصابتهم أثناء إجراءات الحجر الصحي.

ولفتت إلى أن العاصمة سيئول وضواحيها سجلت 35 حالة جديدة متجاوزة الرقم في دايغو والإقليم المجاور لها البالغ 19 حالة جديدة، واكتشفت حالة واحدة في كل من بوسان وأولسان وكانغ وون على التوالي و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وحالتان في إقليم جولا الجنوبي وحالتان في جيجو.