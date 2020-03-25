بعد تأكيد إصابة أفرادها بـ"كورونا"... الكشف عن الحالة الصحية لعائلة عراقية في إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، متابعتها لحالة أفراد العائلة العراقية في إيطاليا المصابين بفايروس كورونا، مشيرةً إلى حالتهم الصحية مستقرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن "سفارة جمهورية العراق لدى إيطاليا شكلت خلية أزمة برئاسة السفيرة صفية السهيل لغرض متابعة شؤون الجالية العراقية، والوقوف على احتياجاتهم، وانسجاماً مع إجراءات الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا ، والالتزام بالمقررات الحكومية في هذا الشأن". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف الصحاف "سجلت أول إصابة بفيروس كورونا للجالية العراقية في إيطاليا لعائلة مؤلفة من 6 أفراد في مدينة بولزانو شمال إيطاليا"، مبيناً أن السفارة العراقية في إيطاليا "لم تدخر جهداً في متابعة حالة العائلة في حالة الحجر؛ لغرض تأمين متطلباتها، وتيسير حصولها على الرعاية الطبية، وهي الآن في حالة مستقرة".

يشار إلى أن السفارة العراقية في العاصمة الإيطالية روما كانت قد أفادت، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بإصابة العائلة العراقية المكونة من ستة أفراد بفايروس كورونا في شمال إيطاليا.

وسجلت إيطاليا حتى يوم أمس، أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 6800 حالة في جميع أنحاء البلاد.