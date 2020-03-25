الإمارات: "طائرات بدون طيار" تراقب تطبيق قرارات مواجهة تفشي "كورونا"

وأشار المدحاني إلى أن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار لمتابعة الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة، بحسب موقع "الإمارات اليوم".
مشددا على أن هذه الدوريات تصدر التعليمات، وتبث رسائل صوتية بضرورة الإخلاء لمن قد يوجدون على الشواطئ العامة.
«طائرات بدون طيار» تراقب تطبيق «إغلاق شواطئ دبي»@DubaiPoliceHQ #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان pic.twitter.com/JNf2yNqQUQ— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) March 25, 2020
وقال المدحاني إن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار في عمله اليومي، من خلال مشروع "النورس"، الذي ينفذه بالتعاون مع مركز الطائرات بدون طيار في شرطة دبي.
ولفت المدحاني إلى أن الطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية، سواء في فترات النهار أو الليل، إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبث الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور، وحالياً يتم استخدمها هذه المكبرات لتوصيل الرسالة الخاصة بضرورة إخلاء الشواطئ، تطبيقاً لقرار الدولة إغلاقها مؤقتاً.
#أخبار | #شرطة_دبي تُسير "الطائرات دون طيار" للتحقق من تطبيق قرار الإغلاق المؤقت للشواطئ العامة— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 24, 2020
التفاصيل:https://t.co/WCzx7tzQMH#أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/NEPu1mLUBE
وأكد على أن تسيير الطائرات بدون طيار في المناطق البحرية والبرية التابعة لمركز شرطة الموانئ، هدفه تعزيز الأمن والأمان، ومتابعة الحوادث البحرية وحركة الملاحة، والشواطئ العامة والفعاليات في هذه المناطق.
ودعا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا"، والابتعاد عن أماكن التجمعات، والبقاء في منازلهم.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248، مع تسجيل شفاء 4 حالات جديدة.
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