"الانتقالي السوداني" يعزي وزير الدفاع

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان بيانا نعى فيه وفاة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذي توفي صباح اليوم.

وتوفي وزير الدفاع السوداني أثناء مشاركته في مفاوضات عن حكومة السودان في وضع أسس الترتيبات الأمنية لسلام دائم وشامل في السودان، في مدينة جوبا بجنوب السودان.

وبحسب بيان المجلس، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "لقد بذل الفقيد وقته وجهده وصحته من أجل الوطن، وأسهم من خلال موقعه كوزير الدفاع وكمفاوض عن حكومة السودان في وضع أسس الترتيبات الأمنية لسلام دائم وشامل في السودان".

والفريق أول ركن جمال الدين عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي.

وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 نيسان/أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

إلى ذلك، كان عمر جمال يشغل منذ آذار/مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 أيار/مايو 2019 أصدر البرهان مرسوماً دستورياً، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.