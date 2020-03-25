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09:39 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    بانوراما لمدينة دبي

    ارتفاع نسبة مستخدمي البنوك الإلكترونية في الإمارات بنسبة 90%

    © Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
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    أظهرت دراسات حديثة أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات ارتفاع نسبة المستخدمين للقنوات المصرفية الإلكترونية الرقمية في البلاد إلى 90 في المئة.

    وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، توسع قطاع البنوك في دولة الإمارات في تقديم الخدمات الإلكترونية، خلال السنوات الثلاث الماضية، على نحو بات يلبي أكثر من 98 بالمئة من متطلبات العملاء لإتمام معاملاتهم عبر تطبيقات آمنة على الإنترنت؛ وذلك من دون الحاجة للذهاب إلى مقرات البنوك بالطريقة التقليدية.

    دبي
    © REUTERS / SATISH KUMAR
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    وأضافت "في ظل التطور الكبير الذي شهدته المعاملات الإلكترونية للقطاع، فإن خدماتها عبر الإنترنت لم تعد تقتصر على إيداع وسحب الأموال وتحويلها وغيرها من التسهيلات الأخرى، بل أصبحت هناك بنوك افتراضية بالكامل لا توجد لها مقرات إلا على شبكة الإنترنت؛ حيث يمكن للعملاء من خلالها إنجاز جميع معاملاتهم".

    وتعتبر منصات "لف" و"نيو" و"إكسبريس"، التي أطلقتها بنوك وطنية خلال الفترة الماضية، مثالا حيا للمنصات الرقمية المصرفية الافتراضية المتكاملة، ما يمهد الطريق للاستغناء عن عمل البنوك التقليدية.

    ويأتي توجه البنوك نحو استخدام التكنولوجيا للتسهيل على العملاء منسجما مع خطط الحكومة الإلكترونية في التحول الذكي لجميع الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص.

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    أخبار العالم العربي, خدمات, خدمات إنترنت, بنوك, اقتصاد, الإمارات
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